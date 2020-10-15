نائب : قوى سياسية قسمت الدوائر الانتخابية بطريقة تضمن عودتها في الانتخابات

2020/10/15 | 11:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – كشف رئيس رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب الدكتور يوسف محمد عن سعي قوى سياسية وكتل متنفذة لتقسيم الدوائر الانتخابية بالکیفیة التي تناسبها،ويضمن عودتها في الانتخابات المقبلة.وقال محمد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس:” ان تلك القوى استغلت الحراك الجماهيري الذي اطاح بمفوضية الانتخابات السابقة وضغط باتجاه تغيير قانون الانتخابات،من خلال […]

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