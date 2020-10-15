 العراق يلغي عقد غاز مع تحالف تركي كويتي كوري

2020/10/15 | 11:46 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، إنّ "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.أو) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت إنرجي) الكويتية".

وفي نفس الوقت، كشف الوزير العراقي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.وأكد أنّ الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض.

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة، مبيناً أنّ "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4.5) تريليونات متر مكعب".

ويسعى العراق إلى تعظيم الاستفادة من ثروات الغاز بهدف الحد من أزمته المالية الخانقة بسببب تهاوي إيرادات النفط وتداعيات فيروس كورونا.



وأعلن مسؤول عراقي، أمس الأربعاء، اكتشاف كميات ضخمة من الغاز في مناطق غرب محافظة الأنبار، وذلك في خطوة قد تشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذه المناطق.

وقال مستشار محافظة الأنبار لشؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، في إيجاز صحافي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، إنّ عمليات التنقيب الأخيرة في الأنبار كشفت وجود أكثر من ألف مليار متر مكعَّب من الغاز في سبع مناطق بالمحافظة.

وذكر أن الكميات المكتشفة أخيراً من شأنها أن تشجع على دخول الشركات العملاقة للبدء باستخراج الغاز.

وتابع أن الكميات الجديدة المكتشفة من الغاز وجدت في مناطق الريشة والرطبة وأبو شامات والكيلو 160 ووادي النخيب، غرب المحافظة، معتبرًا أنّ استثمارها "سيسهم في توفير فرص عمل وتطوير الصناعة الغازية بشكل يضاهي ما هو موجود في الدول المتقدمة في هذه الصناعة".

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