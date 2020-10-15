كتلة الفتح تدين تصريحات هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي

2020/10/15 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دانت كتلة الفتح النيابية، تصريحات عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري المسيئة للحشد الشعبي.وقال رئيس الكتلة النائب محمد الغبان في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس :” ندين التصريحات التي صدرت من الوزير المقال العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري التي تطاول فيها على الحشد الشعبي اهم مؤسسة حكومية […]

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