بعد إلغاء عقد

2020/10/15 | 11:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشف وزير النفط إحسان عبد الجبار، عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية من أجل تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.

وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة (تي.بي.أي.او) التركية و(كوكاز) الكورية و(كويت انرجي) الكويتية".

وأكد أن "الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض".

وأشار إلى أن "وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة، مبينًا أن "المخزون الغازي في الحقل يقدر بـ (4,5) تريليون متر مكعب".

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