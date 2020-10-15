الأمن النيابية: إجراءات الكاظمي أمنت المنافذ الحدودية بالكامل

2020/10/15 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - محمد الطالبي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، أن إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية بالكامل، ماعدا منافذ الإقليم لانها مازالت تحت سيطرتهم وايراداتها المالية خاصة بهم، مبينة أن الاجتماعات والاستضافة مستمرة مع المسؤولين لاتمتة المنافذ الحدودوية و منع الفساد.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "اجتماعات لجنة التحقيق بخروقات المنافذ الحدودية والفساد مستمرة كل اسبوع أو 10 أيام، حيث يوم أمس كانت هناك استضافات لمدير عام المنافذ و مدير عام الجمارك، فضلاً عن استضافة فريق من هيئة الاتصالات، حتى يضعون برنامج الأتمتة أو الحوكمة الالكترونية، لاستحصال الضرائب او المبالغ من التجار، إضافة إلى ابعاد الفساد".

وأضاف أن "اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية 100 بالمئة، حيث لاتوجد خروقات ولا تجاوز على المنافذ من خلال الدخول و الخروج بالقوة، او اكمال المعاملات بالقوة".

وأشار إلى أن "منافذ إقليم كردستان غير تابعة لهيئة المنافذ الحدودية لغاية الآن، والإيرادات المالية من منافذ الاقليم مازالت خاصة بهم فقط".

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