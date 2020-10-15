منافسة تليفزيونية.. ترامب وبايدن على قناتين مختلفتين بذات الوقت

2020/10/15 | 11:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أمسية غير مسبوقة ضمن حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية، يرد المرشحان للرئاسة الأميركية دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن مساء الخميس على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تلفزيونية مختلفة.

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