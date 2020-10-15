بسعر قياسي.. بيع نسخة نادرة لأعمال 'شكسبير' المسرحية في مزاد

2020/10/15 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

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مجموعة كتب لشكسبير

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

سجلت المجموعة الأولى لمسرحيات الكاتب المسرحي الإنكليزي ويليام شكسبير، رقما قياسيا لثمن بيع عمل أدبي حيث بيعت في مزاد اقيم في نيويورك أمس، مقابل نحو 10 ملايين دولار.

وبيعت المجموعة بمبلغ أكبر بكثير مما توقعته دار "كريستيز" التي نظمت المزاد، إذ كانت رجحت أن يراوح سعره بين 4 ملايين و6 ملايين ملايين دولار، علما أن الثمن المدفوع شمل العمولة والتكاليف.

وتضم المجموعة التي طبعت العام 1623 ستا وثلاثين مسرحية لشكسبير، ويعتبرها البعض أهم عمل أدبي باللغة الإنكليزية، وقد نشرت بعد وفاة شكسبير (1564-1616)، وهو نتاج جهود صديقي المؤلف جون هيمنغ وهنري كونديل.

وتحتوي المجموعة على مسرحيات مهمة كان من المحتمل أن تضيع لولا هذه المجموعة، منها "ماكبث" و "الليلة الثانية عشرة".

والنسخة التي بيعت أمس الأربعاء، هي واحدة من ست نسخ يحتفظ بها حاليا هواة جمع التحف، ويعتبر السعر الذي بيعت به مقابل 9,97 ملايين دولار، رقما قياسيا جديدا لعمل أدبي

وقد بيعت كتب عدة بسعر أكبر، أبرزها "كودكس ليستر" (مخطوطة ليستر) لليوناردو دافنشي الذي اشتراه بيل غيتس في مقابل 30,8 مليون دولار العام 1994، وهو رقم قياسي.

لكن هذه الكتب عبارة عن أعمال بحثية مثل "كودكس" أو دينية أو كتب مصورة أو وثائق رسمية.

ر.إ

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