التعليمتعلن اكتمال استعدادات إجراء الامتحان التنافسي للدراسات العليا

2020/10/15 | 11:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن اكتمال استعداداتها لإجراء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “الجامعات تستعد لإجراء الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 وذلك حسب التخصصات والتوقيتات الآتية:

– الطبية/ الهندسية في يوم الأحد 2020/10/18.

– العلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطرية في يوم الاثنين 2020/10/19

– العلوم الإنسانية والاجتماعية/ العلوم الإدارية والاقتصادية في يوم الثلاثاء 2020/10/20.

واعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن “أملها بالتوفيق للجميع على وفق متطلبات التنافس والاستحقاق”.

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