وزير الزراعة يؤكد على تسليم البذور في موعدا اقصاه 18/10 الحالي

2020/10/15 | 11:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اهمية توفير البذور والمستلزمات الزراعية للفلاحين وتسليمها في موعد أقصاه الثامن عشر من تشرين أول الحالي .وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس , ان , الوزير ترأس الاجتماع الحادي عشر للمجلس الوطني للبذور مؤكدا اهمية النهوض بجانب البحث والتطوير ورفد العملية […]

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