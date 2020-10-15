الرئيس القرغيزي يقدم استقالته من منصبه على خلفية الاحتجاجات

2020/10/15 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، الخميس (15 تشرين الأول 2020)، استقالته من منصبه، مؤكداً أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.

وقال الرئيس القرغيزي في كلمة استقالته: "أنا لا أتمسك بالسلطة.



لا أريد أن أبقى في تاريخ قيرغيزيا كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه.



لذلك قررت أن استقيل".

وأضاف جينبيكوف في كلمته: "أدعو (المعارض صادر) جاباروف، وغيره من السياسيين الآخرين، إلى سحب أنصارهم من العاصمة، وإعادة الحياة الآمنة لسكان بيشكيك.



لا توجد سلطة تساوي وحدة شعبنا وتوافقه الاجتماعي".

وأعرب عن أسفه من استمرار العنف، والمطالبة باستقالته، مشيرا إلى أن الوضع الحالي بات قريبا من اندلاع صراع من شقين، بين المحتجين وأجهزة إنفاذ القانون، الذين قد يستخدمون القوة لحماية مقرات الدولة.

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