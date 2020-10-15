في اول رد لها.. التربية توضح بشأن حذف ’’آيات بني إسرائيل’’ من مناهجها وتوجه رسالة للعراقيين

2020/10/15 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

رد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، اليوم الخميس (15/ 10/2020)، على تصريح خرج به رئيس لجنة التربية النيابية بخصوص حذف ’’الآيات القرآنية’’ التي تتحدث عن بني إسرائيل من المناهج الدراسية.

وقال فاروق في حديث لـ’’بغداد اليوم’’، "لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود ضغط خارجي لحذف الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني إسرائيل من المناهج الدراسية في العراق".

وطالب المتحدث باسم الوزارة، "كل من يدعي بحذف تلك الآيات من المناهج التدريسية في العراق، تسمية الجهات (الخارجية) التي تقف وراءها المواضع، التي حذفت منها تلك الآيات".

ووجه فاروق رسالة بالقول: "المناهج الدراسية الخاصة بوزارة التربية العراقية، موجودة في كل منزل عراقي، وعليهم ان يطلعوا على المناهج ليتأكدوا من عدم صحة تلك الاقاويل".

وفي وقت سابق، اتهم رئيس لجنة التربية النيابية، قصي محسن الياسري، دولاً خارجية برفع الآيات القرآنية التي تتحدث عن بني اسرائيل من المناهج الدراسية.وقال الياسري في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، إن "العملية التعليمية في العراق خضعت للفساد والمحاصصة، طوال السنوات الماضية، مما جعل البيئة المدرسية باتت طاردة للتلاميذ‏".واضاف أن "المدارس ذاتها لم تتغير ولم يطرأ عليها إعادة التأهيل، واغلبها لا تمتلك سوى سبورة متهالكة ومقاعد لا تكفي لنصف عدد الطلاب داخل الصف".وأردف الياسري قائلا إن "هنالك دولاً خارجية استهدفت التعليم في العراق، وضغطت باتجاه تغير المناهج الدراسية، وعلى هذا الاساس تم رفع الآيات التي تتكلم عن بني اسرائيل ومواقفهم ضد المسلمين".

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