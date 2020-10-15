يوفنتوس يوضح موقفه من قضية احتيال سواريز

2020/10/15 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

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يعقد اليوم الخميس،(15 تشرين الاول 2020)، المساهمين العاديين في نادي يوفنتوس الايطالي إجتماعا بمقر النادي، وفي نهاية الاجتماع ستكون هناك كلمة لأندريا آنييلي رئيس يوفنتوس.

وذكرت الصحف الايطالية إن "عدة موضوعات تطفو على السطح بالنسبة لفريق السيدة العجوز في الوقت الحالي بعيداً عن تعيين وتحليل ميزانية موسم 2019/2020 والتي سوف تتم مناقشتها في الاجتماع اليوم، ومن أبرز تلك المواضيع قصة الامتحان الإيطالي الذي أجراه سواريز للحصول على جواز السفر".

وأصدر يوفنتوس بياناً عن تلك القضية التي تم ربط اسم النادي وبعض مسؤوليه بها "لا علاقة للنادي إطلاقاً بقصة امتحان اللغة الإيطالية للويس سواريز..وهو امتحان قرر اللاعب خوضه بشكلٍ مستمر".

وأضاف البيان، أن "يوفنتوس كان قد أبلغ اللاعب بالفعل بعدم رغبته في ضمه ولم يتم تنظيم الامتحان أو أي فحص من جانبنا..ويمكن تقديم وثائق تؤكد السلوك الصحيح للمحامين والشركة".

أما فيما يتعلق بقضية الكالتشيو بولي والمطالبة بإعادة تخصيص لقبي الدوري المسحوبين باسم يوفنتوس فجاء في بيان نادي السيدة العجوز التالي: "سنقوم بأي محاولة للحصول على إعادة تخصيص الألقاب باسم النادي"، وهي رسالة واضحة لا تختلق كثيراً عن الموقف الذي أعلنه أندريا آنييلي رئيس النادي الأبيض والأسود في السنوات الأخيرة".

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