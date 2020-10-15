فضائح “فحوصات العراق” مستمرة: مطارات لبنان “تصطاد” مسافرين عراقيين مصابين “بالجملة”

2020/10/15 | 11:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستمر مسألة “اصطياد” مطارات العالم المستقبلة للرحلات العراقية، اصابات بالجملة بفيروس كورونا، وسط شكوك بـ”تزوير” نتائج الفحوصات في العراق والمفروضة على العراقيين قبل السفر إلى اي دولة.

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة الصحة اللبنانية، فإنه تم رصد 84 حالة إيجابية في الرحلات القادمة إلى لبنان خلال يومي 11 و12 تشرين الاول الجاري، 77 منها قادمة من العراق!.

واظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها “يس عراق” رصد 3 اصابات في يوم 11 تشرين الاول في رحلة قادمة من بغداد، فضلًا عن 36 حالة ايجابية في رحلة قادمة من النجف يوم 12 تشرين الاول، و22 حالة في رحلة اخرى قادمة من النجف، و16 حالة اخرى في رحلة أخيرة من النجف إلى بيروت.

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