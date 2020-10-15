بالوثيقة.. شرطة كركوك تستدعي رئيس دار الإفتاء

2020/10/15 | 12:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تقدم مركز شركة في كركوك بطلب استدعاء لرئيس دار الافتاء مهدي الصميدعي على خلفية دعوى مقامة ضده في المحافظة.

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