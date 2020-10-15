الدليمي لـ(واخ): دماء الجيش والبيشمركة والحشد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب استثمارها في محاربة الفساد

2020/10/15 | 12:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

قالت إخلاص الدليمي عضو مجلس النواب العراقي اليوم الخميس ، أن هناك جهات تعمل على خلق أزمات سياسية في البلاد بهدف التغطية على اخفاقاتها ولفت أنظار الشارع إلى أمور ضيقة تضر بالعراق والعراقيين.

وأكدت الدليمي في تصريح لـ”خبر برس” ، أن دماء الجيش والبيشمركة والحشد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب استثمارها في محاربة الفساد وتقدم عجلة الإصلاح وأن تلك القوات ما تزال تخوض عمليات نوعية في مجابهة الإرهاب ودرء خطره عن العراقيين .

مضيفة : ان كل مؤسسة فيها الجيد والسيء لذلك يجب ابعاد المسيئين عن مسيرة العمل كي لايؤثروا على سمعة تلك المؤسسة

وإشارت الدليمي “أن هناك الكثير من الجهات السياسية تحاول خلق أزمات سياسية عبر تحريف بعض التصريحات واستثمارها في إذكاء أزمات بين مكونات الشعب العراقي الواعية .

ولفتت الدليمي إلى أن الإرادة الشعبية والسياسية في العراق اليوم أكبر من تلك المحاولات التي لن تؤثر في مسيرة الإصلاح التي يسعى إليها الجميع .

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