2020/10/15 | 12:06 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الخميس 15 أكتوبر 2020 | 11:59 صباحاً | عدد القراءات : 11

برلمانية حول أزمة الحشد وزيباري: جهات تحاول خلق أزمات سياسية للتغطية على اخفاقاتها

بغداد/..أكدت النائب إخلاص الدليمي، الخميس، أن دماء الجيش والبيشمركة والحشد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب استثمارها في محاربة الفساد، لافتة إلى أن هناك جهات تعمل على خلق أزمات سياسية في البلاد بهدف التغطية على اخفاقاتها.

وقالت الدليمي، في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، إن "هناك جهات تعمل على خلق أزمات سياسية في البلاد بهدف التغطية على اخفاقاتها ولفت أنظار الشارع إلى أمور ضيقة تضر بالعراق والعراقيين".

وأكدت الدليمي أن "دماء الجيش والبيشمركة والحشد امتزجت خلال عمليات التحرير ويجب استثمارها في محاربة الفساد وتقدم عجلة الإصلاح وأن تلك القوات ما تزال تخوض عمليات نوعية في مجابهة الإرهاب ودرء خطره عن العراقيين"، مضيفة أن "كل مؤسسة فيها الجيد والسيء لذلك يجب ابعاد المسيئين عن مسيرة العمل كي لايؤثروا على سمعة تلك المؤسسة".

وإشارت الدليمي، إلى أن " هناك الكثير من الجهات السياسية تحاول خلق أزمات سياسية عبر تحريف بعض التصريحات واستثمارها في إذكاء أزمات بين مكونات الشعب العراقي الواعية".

ولفتت الدليمي إلى أن" الإرادة الشعبية والسياسية في العراق اليوم أكبر من تلك المحاولات التي لن تؤثر في مسيرة الإصلاح التي يسعى إليها الجميع".انتهى4

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