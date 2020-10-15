إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز 38.4 مليون حالة

2020/10/15 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تخطت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حاجزا جديدا على مستوى دول العالم، وأظهرت البيانات الحديثة أن إجمالي الإصابات وصل غلى ثمانية وثلاثين مليونا وأربع مئة واثنين وأربعين ألف حالة، يقابله شفاء أكثر من ستة وعشرين مليون شخص، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون وواحد وتسعين ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وبيرو والمكسيك وفرنسا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وتشيلي والعراق.

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