2020/10/15 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، عن جولة تنافسية لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.

وقال عبد الجبار في تصريح، إن وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز المنصورية المبرم مع تحالف الشركات الثلاث المكوّن من شركة “تي.بي.أي.او” التركية و”كوكاز” الكورية و”كويت إنرجي” الكويتية، مبينا أن الوزارة وجهت الدعوة لعدد من الشركات العالمية للدخول في جولة التنافس على تطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى، والذي يعد الأول من نوعه في المحافظة وتقديم أفضل العروض.

وأضاف، أن وزارة النفط ستقوم باختيار الشريك الجديد الذي سيقدم أفضل الحلول التقنية لتشغيل وتطوير الحقل وبما يضمن أفضل مردود اقتصادي للدولة.

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