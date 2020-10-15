كورونا يقتحم أوروبا مجددا.. حظر ليلي في فرنسا وإصابات قياسية في ألمانيا

2020/10/15 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد عواصم أوروبية ومدن كبرى في القارة، موجة جديدة من فيروس كورونا وصفت بالأشد والأقوى بعد أشهر من إعادة افتتاح كافة المفاصل.

ومع تسجيل الحالات قفزات سريعة في فرنسا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حظر التجول ليلاً لمدة أربعة أسابيع، اعتباراً من السبت المقبل في باريس ومدن رئيسة أخرى.

وفي ألمانيا، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن حكومتها ستفرض إجراءات جديدة أكثر شدة لمكافحة الوباء، بعد تسجيل أكثر من ستة آلاف وخمس مئة حالة خلال يوم واحد.

أما في بريطانيا، فتستعد الحكومة إلى اللجوء للإغلاق التام وسط معارضة شديدة من بعض الأطراف السياسية.

هذا وخففت أغلب الحكومات الأوروبية إجراءات العزل العام في الصيف للبدء في إنعاش اقتصاداتها المتجهة بعد تراجع لم يسبق له مثيل وفقدان للوظائف بسبب الموجة الأولى من تفشي الفيروس.

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