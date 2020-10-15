نوروز يخوض اول مباراة له في الدوري العراقي

2020/10/15 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يخوض نادي نوروز، يوم الخميس، اول مباراة له في الدوري العراقي بكرة القدم.

ويلتقي نوروز اليوم، على ملعب الجامعة في السليمانية، واحد حزيران القادم من محافظة كركوك، في تمام الساعة 3:00 عصرا.

مراسلنا اكد ان المباراة ستقام بدون جمهور بسبب جهود مكافحة تفشي فايروس كورونا.

PUKmedia / قسم الرياضة‌

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