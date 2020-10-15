مظلوم كوباني: ندعم دعوة انسحاب تركيا من سوريا

2020/10/15 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مظلوم كوباني القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية " قسد"، يوم الخميس، دعمه لدعوة السويد، تركيا بانسحاب من شمال شرق سوريا.

وغرد كوباني، عبر " تويتر" وتابعه PUKmedia: اننا ندعم دعوة السويد لتركيا بسحب قواتها من سوريا، والعمل على حل سياسي يحترم وحدة اراضي سوريا وتنوعها السياسي.

واضاف: نحن نتفق مع السويد بشأن الانتهاكات التي ترتكبها تركيا في شمال وشرق سوريا،

وكانت وزيرة الخارجية السويدية آنا لينيد قد دعت خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرها جاويش اوغلو، الى انسحاب تركيا من سوريا.

PUKmedia متابعة‌

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