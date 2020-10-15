بغداد تزيد حصة كردستان من النفط الأبيض

2020/10/15 | 12:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقررت الحكومة الاتحادية، الخميس، زيادة حصة اقليم كوردستان من النفط الابيض الخاص بالتدفئة في فصل الشتاء.

وذكر بيان لمحافظة السليمانية اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن “الحكومة الاتحادية وافقت على زيادة حصة الاقليم من النفط الابيض من 50 مليون ليتر الى 150 مليون ليتر”.

واشار البيان الى ان “محافظ السليمانية، ومحافظي اربيل ودهوك استقبلوا في مطار اربيل يوم امس وزير التخطيط الاتحادي ووزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية”.

وأضاف البيان الى ان “وزير التخطيط الاتحادي ابلغ محافظي الاقليم انهم يزورون اقليم كوردستان للوقوف على مطالب المحافظات”، لافتا الى انه “بعد زيارتهم للسليمانية في الاسبوع الماضي رفعوا طلب المحافظة واقليم كوردستان بزيادة حصة النفط الابيض الى الحكومة الاتحادية، وقد وافق وزير النفط على تخصيص 150 مليون ليتر من النفط الابيض للاقليم بعد ان كان مقررا ارسال 50 مليون ليتر”.

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