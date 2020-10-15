عضو تحالف سائرون: رد فعل التيار الصدري لن يكون عنيفاً في حال تم رفض مواثيق السلام التي اعلن عنها الصدر

2020/10/15 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو تحالف سائرون، أيمن الشمري، الخمیس أنه في حال رفضت الكتل السیاسیة او أعلنت مقاطعتھا لمواثیق السلام التي أعلن عنھا مؤخرا زعیم التیار الصدري مقتدى الصدر، فأن رد فعل التیار لن يكون عنیفا كما يفكر البعض لان الصدر ماضٍ … Readmore

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