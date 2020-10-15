'الورقة البيضاء' بين بغداد واربيل

2020/10/15 | 12:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيروان ميرزا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الخميس، عدم تطرق الورقة البيضاء الاصلاحية الى اقليم كوردستان بشكل مباشر.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد أقر، الثلاثاء المنصرم، آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي أطلق عليها اسم "الورقة البيضاء"، قال إنها تتضمن "مئات الإجراءات الكفيلة بإحياء الاقتصاد العراقي"، واستثمار "موارد البلاد الهائلة" بـ"الطريقة العلمية".

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKmedia: ان الورقة البيضاء الاصلاحية لم تتطرق الى اقليم كوردستان والعلاقات بين اربيل وبغداد، مؤكدا ان تنفيذ المشروع يستغرق فترة طويلة.

واضاف: ان الورقة البيضاء الاصلاحيات بحثت بشكل غير مباشر اقليم كوردستان عبر المنافذ الحكومية وملف النفط وسبل ايجاد اصلاحات اقتصادية ستراتيجية.

PUKmedia خاص‌

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