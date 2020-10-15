المغربي ”ريد سوبا” يصدر جديده الفني “Népala”

2020/10/15 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أصدر ال دي جي و مغني الراب المغربي رضا بوعلالة المعروف ب “ريد سوبا” “Red Supa”، جديد أعماله الفنية سينغل بعنوان “نيبالا ” “Népala” ، الذي يندرج ضمن اللون الموسيقي ال Trap المغربي.و تعامل ”ريد سوبا” في مشروعه الغنائي مع الفنان الكوميدي طاليس الذي شاركه في كتابة الكلمات التي مزجت بين اللهجة المغربية و […]

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