وزير عراقي: إلغاء عقد تحالف تطوير حقل غاز المنصورية ودعوة شركات عالمية

2020/10/15 | 12:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الخميس، عن جولة تنافس لعدد من الشركات العالمية لتطوير حقل المنصورية الغازي في ديالى.وقال إسماعيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن وزارة النفط ألغت عقد حقل غاز …

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