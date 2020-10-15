الزراعة العراقية: تسويق 3.6 مليون دجاجة حية الأسواق المحلية في 3 أشهر

2020/10/15 | 12:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، إن قامت بتسويق أكثر من 3.6 مليون دجاجة حية إلى الأسواق المحلية في كربلاء خلال الأشهر الثلاث الماضية؛ بهدف سد حاجة السوق المحلية من اللحوم البيضاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال أشهر (يوليو/ تموز، …

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