2020/10/15 | 12:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت البرتغال حالة الطوارئ أمس الأربعاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ويسمح أمر الطوارئ الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوماً، للحكومة بوضع حدود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.

وستكون التجمعات العامة قاصرة على 5 أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.

ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم.

ويجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 ملايين نسمة إجمالي 91 ألف حالة إصابة و2117 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفع عدد المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفيات من 300 إلى ما يقرب من ألف في نحو شهر تقريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان حالة طوارئ في البرتغال بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان حالة طوارئ في البرتغال بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).