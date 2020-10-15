التعليم العالي تحدد موعد الامتحان التنافسي للقبول بالدراسات العليا

2020/10/15 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، موعـد الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020 ، وذلك حسب التخصصات والتوقيتات ادناه : – الطبية/ الهندسية في يوم الأحد 2020/10/18.– العلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطرية في يوم الاثنين 2020/10/19.– العلوم الإنسانية والاجتماعية/ العلوم الإدارية والاقتصادية في يوم الثلاثاء 2020/10/20.[…]

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