تضامنا مع ضحايا القمع في ايران - الحزب الجديد المناهض للرأسمالية - فرنسا

2020/10/15 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الجديد_المناهض_للرأسمالية_-_فرنسا تُعتبر محاولة تشكيل منظمات نقابية مستقلة عن السلطة جريمة.



تم ابلاغ جعفر عظيم زاده أحد قادة الاتحاد الحر لعمال ايران، والمحكوم بست سنوات، يوم ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٠ بأنه سوف يتم إطلاق سراحه.



وبدلا من ذلك تم نقله بعنف الى زنزانة منفردة في سجن رجائي شهر الواقعة ضمن دائرة كارادجي غرب طهران.يعاني عظيم زاده حاليا من ضعف عام بسبب عدة اضرابات عن الطعام قام بها وبسبب اصاب ......





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