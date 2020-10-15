2020/10/15 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لطالما ملأ حزب العدالة والتنمية الأجواء ادعاء بالدفاع عن هوية المجتمع المغربي وقيمه الأخلاقية .



بل إن الحزب جعل من تخليق المجتمع ومحاربة الفساد إحدى أركان برامجه الانتخابية وشعاراته "إسقاط الفساد والاستبداد" ؛ فنصّب نفسه رقيبا على الحياة العامة وتصرفات الناس .



وما أن تعلن هيأة سياسية أو ثقافية عن أنشطة فنية أو ثقافية إلا ويحشر نفسه في فقراتها والضيوف المدعوين لتنشيطها بحثا عن أدنى عنصر يتخذه ذريعة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيجيدي حزب الميوعة وقلة الحياء. - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيجيدي حزب الميوعة وقلة الحياء. - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).