البيجيدي حزب الميوعة وقلة الحياء. - سعيد الكحل


البيجيدي حزب الميوعة وقلة الحياء. - سعيد الكحل
2020/10/15 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لطالما ملأ حزب العدالة والتنمية الأجواء ادعاء بالدفاع عن هوية المجتمع المغربي وقيمه الأخلاقية .

بل إن الحزب جعل من تخليق المجتمع ومحاربة الفساد إحدى أركان برامجه الانتخابية وشعاراته "إسقاط الفساد والاستبداد" ؛ فنصّب نفسه رقيبا على الحياة العامة وتصرفات الناس .

وما أن تعلن هيأة سياسية أو ثقافية عن أنشطة فنية أو ثقافية إلا ويحشر نفسه في فقراتها والضيوف المدعوين لتنشيطها بحثا عن أدنى عنصر يتخذه ذريعة ......

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