البيجيدي حزب الميوعة وقلة الحياء. - سعيد الكحل

#سعيد_الكحل لطالما ملأ حزب العدالة والتنمية الأجواء ادعاء بالدفاع عن هوية المجتمع المغربي وقيمه الأخلاقية .
بل إن الحزب جعل من تخليق المجتمع ومحاربة الفساد إحدى أركان برامجه الانتخابية وشعاراته "إسقاط الفساد والاستبداد" ؛ فنصّب نفسه رقيبا على الحياة العامة وتصرفات الناس .
وما أن تعلن هيأة سياسية أو ثقافية عن أنشطة فنية أو ثقافية إلا ويحشر نفسه في فقراتها والضيوف المدعوين لتنشيطها بحثا عن أدنى عنصر يتخذه ذريعة ......
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