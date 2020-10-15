عالية نصيف: ’مخالفات’ سيتم في إثرها استجواب أول وزير في حكومة الكاظمي

2020/10/15 | 12:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الخميس، أنها سوف تستجوب وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة

وقالت نصيف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الأول 2020) إنه "سنقوم باستجواب وزير التعليم العالي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لوجود مخالفات قانونية وادارية وشبهات فساد في عمل الوزارة "

وأضاف "على من يمتلك معلومات إضافية معززة بالأدلة أن يزودنا بها قبل الاستجواب، ونضمن لكم إخفاء هوية المرسل ".

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