بسبب كورونا.. البرلمان الأوروبي يعقد دورته افتراضيا

2020/10/15 | 12:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي أن الدورة المقبلة لهذه الهيئة المرتقبة من 19 إلى 22 أكتوبر لن تعقد في ستراسبورغ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لكنها ستنظم عبر الفيديو.

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