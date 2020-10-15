الأمن النيابية: منافذ إقليم كوردستان غير تابعة لهيئة المنافذ الحدودية لغاية الآن

2020/10/15 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

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منفذ في الإقليم

فوتو: ارشيف

منذ 10 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، أن منافذ إقليم كوردستان غير تابعة حتى الآن لهيئة المنافذ الحدودية، فيما أشار إلى ان الاجتماعات والاستضافة مستمرة مع المسؤولين لاتمتة المنافذ الحدودوية ومنع الفساد.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد رضا آل حيدر، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 15 تشرين الأول 2020، إن "اجتماعات لجنة التحقيق بخروقات المنافذ الحدودية والفساد مستمرة كل اسبوع أو 10 أيام، حيث كانت هناك يوم أمس، استضافات لمدير عام المنافذ و مدير عام الجمارك، فضلا عن استضافة فريق من هيئة الاتصالات، حتى يضعون برنامج الأتمتة أو الحوكمة الالكترونية، لاستحصال الضرائب او المبالغ من التجار، إضافة إلى ابعاد الفساد".

وأضاف أن "اجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية 100 بالمئة، حيث لاتوجد خروقات ولا تجاوز على المنافذ من خلال الدخول و الخروج بالقوة، او اكمال المعاملات بالقوة".

وأشار إلى أن "منافذ إقليم كوردستان غير تابعة لهيئة المنافذ الحدودية لغاية الآن، والإيرادات المالية من منافذ الاقليم مازالت خاصة بهم فقط".

ر.إ

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