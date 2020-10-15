التعليم العالي تعلن 3 مواعيد لإجراء الامتحانات التنافسية للمتقدمين للدراسات العليا

2020/10/15 | 12:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد الإمتحان التنافسي للطلبة المتقدمين للدراسات العليا.

وقال بيان للوزارة تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (15 تشرين الاول 2020) أن "الجامعات استعدت لإجراء الإمتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2021/2020".

وأوضح البيان، أنه "تقرر إجراء الإمتحان التنافسي للتخصصات الطبية والهندسية يوم الأحد المقبل 18/10/2020"، فيما تقرر إجراء الإمتحان لتخصصات العلوم الصرفة/ العلوم الزراعية والبيطرية في يوم الاثنين 19/10/2020، في حين أن العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإدارية والاقتصادية سيكون موعد إجراء الإمتحان التنافسي فيها يوم الثلاثاء 20/10/2020".

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