العمل  تبحث الوضع القانوني للعمالة البنغالية في العراق

2020/10/15 | 12:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..بحـث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل احمد حميد العلواني مع سفير دولة بنغلاديش ابو مكصود محمد الوضع القانوني للعمالة البنغالية الموجودة في العراق.وقال الوكيل اثناء الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني، ان الوزارة تتعامل قانونيا مع العمالة الوافدة الى العراق من ناحية اصدار اجازة العمل، لافتا الى ان هناك […]

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