قصة من الخيال.. “غوغل” تعيد طفلًا إلى عائلته بعد 12 عامًا من اختطافه!

2020/10/15 | 12:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

في قصة اقرب للخيال، تمكن شاب اندنوسي من العودة إلى عائلته بعد 12 عامًا من الغياب عنهم بواسطة خرائط غوغل.

ونقلت سكاي نيوز قصة طفل تعرض للاختطاف من عائلته وهو في الخامسة من عمره، أثناء عودته إلى منزله في منطقة سراجن بإقليم جاوة الأوسط في إندونيسيا.

وأوهمه الخاطف حين ذاك بأنه ينوي إعادته إلى بيته، لكنه لم يفعل وأجبره على العمل معه في مكان آخر، حسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية.

وقال عرفان: “عشت عامين في الشوارع” مع الخاطف، حتى تم القبض على الأخير وانتقل الطفل إلى دار لرعاية الأيتام.

وظل عرفان بدار الرعاية حتى وصل إلى سن 17 عاما، ثم استطاع استعادة ذكرياته القديمة مع عائلته، ونجح في تحديد محل بقالة كان يذهب إليه رفقة جدته لشراء احتياجات البيت.

وقام باستخدام خرائط “جوجل” لتحديد موقع المحل ونجح في ذلك بالفعل، وأعطى العنوان لمشرفي دار الأيتام الذين تواصلوا مع البقالة وحصلوا على معلومات وصور للعائلة.

وبعد التأكد من أنها عائلته الحقيقية، عاد عرفان إلى بيته ليجتمع بأهله مجددا بعد غياب 12 عاما.

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