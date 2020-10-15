2020/10/15 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات، ضبط مخبئ للأسلحة بدلالة أحد الإرهابيين الملقى القبض عليهم في أيمن الموصل.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت المستقلة اليوم الخميس،أن”مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد داخل أحد المنازل في الجانب الأيمن للموصل المُصادَر من قبل عصابات داعش أثناء سيطرتهم على […]

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