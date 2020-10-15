حردان الحنظل : قوة مدججة بالاسلحة احتجزت العاملين بمشروع بيتي السكني

2020/10/15 | 12:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن مشروع بيتي السكني في تكريت، ان قوة مجهولة مدججة بالسلاح اقتحمت المشروع واحتجزت العاملين فيه، داعيا الحكومة والجهات الامنية الى فتح تحقيق بالحادث.وقال رئيس المشروع حردان نوري الحنظل في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس، إن “قوة مجهولة مدججة بالسلاح ترتدي الزي المدني ولثام الوجه، داهموا مشروع بيتي السكني […]

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