’’التمديد مقابل التخفيض’’.. برشلونة يقدم عرضاً مغرياً للاعبيه

2020/10/15 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشفت المحطة الإذاعية " كادينا سير" عن رغبة إدارة نادي برشلونة الإسباني في تخفيض رواتب اللاعبين مرة أخرى.

وتعرض فريق برشلونة لأزمة اقتصادية حادة بسبب توقف النشاط الكروي لأكثر من خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا.

جائحة كورونا دفعت إدارة النادي لتخفيض أجور اللاعبين من قبل، والآن يرغب مسؤولو النادي في تكرار الأمر من جديد.

وأشارت المحطة الإذاعية إلى أن "إدارة برشلونة ترغب في تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30% بموعد أقصاه الخامس من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأكملت المحطة أن "بعض نجوم برشلونة يتفهمون الموقف بالرغم من تصرفات إدارة برشلونة، والبعض الآخر لا يهتم بالأمر، خاصةً وأن أيام جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البرسا باتت معدودة".

وأوضحت كادينا سير بأن "برشلونة سيقدم عرضاً لنجوم برشلونة مقابل تخفيض أجورهم، وهو تمديد عقود اللاعبين لفترة أطول وفي المقابل سيتم تخفيض رواتبهم بنسبة 30%".

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