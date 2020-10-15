أسعار النفط تنخفض بسبب ارتفاع إصابات كورونا في العالم

2020/10/15 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

انخفضت أسعار النفط اليوم، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا.



وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي.



والهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.7 بالمئة إلى 43.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 40.80 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

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