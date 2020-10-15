الأمن النيابية : إجراءات الكاظمي امنت المنافذ بالكامل ماعدا منافذ الإقليم

2020/10/15 | 12:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن إجراءات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أسهمت بتأمين المنافذ الحدودية بالكامل، ماعدا منافذ الإقليم لانها مازالت تحت سيطرتهم وايراداتها المالية خاصة بهم، مبينة أن الاجتماعات والاستضافة مستمرة مع المسؤولين لاتمتة المنافذ الحدودوية و منع الفساد.وقال رئيس اللجنة محمد رضا في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس: […]

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