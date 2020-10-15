2020/10/15 | 13:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت النائبة عالية نصيف أنها سوف تستجوب وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأيام القليلة المقبلة .قالت نصيف اليوم:” سنقوم باستجواب وزير التعليم العالي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لوجود مخالفات قانونية وادارية وشبهات فساد في عمل الوزارة ” .ودعت ” من يمتلك معلومات إضافية معززة بالأدلة أن يزودنا بها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تستجوب وزير التعليم العالي قريباً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تستجوب وزير التعليم العالي قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).