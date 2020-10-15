التربية تعلن نتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2020/10/15 | 13:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشرت وزارة التربية، اليوم الخميس، الرابط الإلكتروني الخاص بنتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020 – 2021.

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