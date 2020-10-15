بالتفصيل.. ميزات الهواتف الأربعة لآيفون 12

2020/10/15 | 13:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت شركة أبل، الثلاثاء الماضي، عن 4 هواتف جديدة من آيفون 12، جميعها يدعم الجيل الخامس 5g، وتتضمن ميزات جديدة ومختلفة، لا سيما في ما يتعلق بالكاميرا والمعالج والصلابة.

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