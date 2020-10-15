(واخ) : تنشر الرابط الإلكتروني الخاص بنتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد

2020/10/15 | 13:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حصلت وكالة “خبر برس” نسخة من الرابط الإلكتروني الخاص بنتائج اختبار الذكاء للمتقدمين على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد للعام الدراسي 2020 – 2021 “.

https://drive.google.com/drive/folders/185Sg9qaPHYAiIEAusDU9VzJIdoTiWWY8?usp=sharing

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