توجيه من القضاء حول معتقلي لجنة الكاظمي لـ’القضايا الكبرى’

2020/10/15 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية بموجب الأمر الديواني (29) بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق.



وذكرت اعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الاول 2020)، ان "مجلس القضاء الأعلى أوعز الى عضو الادعاء العام في الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بالنظر في القضايا المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (29) في ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٠ بزيارة الموقوفين على ذمة التحقيق للاطلاع على حالتهم الصحية وظروف توقيفهم".

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