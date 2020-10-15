2020/10/15 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادتخططُ الإدارة المحلية لبغداد مع غرفة تجارة المحافظة لانشاء مناطق حرة في حزام العاصمة تعتمد للتبادل التجاري والحد من دخول الشاحنات المحملة بالبضائع وتخفيف الزخم المروري.

واوضح محافظ بغداد محمد جابر العطا، ان "وفدا من غرفة تجارة بغداد بحث مع المحافظة انشاء مناطق حرة في حزام بغداد تعتمد للتبادل التجاري للحد من دخول الشاحنات المحملة بالبضائع الى العاصمة والتقليل من الاختناقات المرورية، بينما عرض وفد غرفة التجارة مقترحا تضمن منح فرص استثمارية لاقامة كراجات متعددة الطوابق في المناطق التجارية لتقليل الزخم الذي يتسبب به وقوف السيارات في الشارع".

واضاف انه "تم التباحث ايضا بآلية لتعويض التجار واصحاب المحال الذين تعرضوا الى خسائر مادية جراء التظاهرات الاخيرة، تضمنت مخاطبة رئاسة الوزراء لتعويض عدد من التجار واصحاب المحال في منطقة الشورجة وغيرها من المناطق الذين تعرضوا الى خسائر مادية"، لافتا الى ان "اللجنة التي سيجري تشكيلها ستضع اليات التعويض اللازمة بهذا الصدد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق حرّة للتبادل التجاري في حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق حرّة للتبادل التجاري في حزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).