كوادر القطّاع الصحي في قضاء الحمدانية، يجسّدون أبهى صور التعايش السلمي في الزيارة الأربعينية

2020/10/15 | 13:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بتوجيهات من السيد المدير العام لدائرة صحة نينوى المحترم وباشراف مباشر وتوجيه من قبل مدير قطاع الحمدانية باشرت الكوارد الصحية على طول سير المواكب الحسينية بعمل مفارز طبية مع تواجد سيارات اسعاف على طول طريق الزيارة لخدمة الزائرين الكرام بمناسبة ذكرى أربعينية الامام الحسين ( عليه السلام ) وذالك يوم …

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