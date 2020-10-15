استطلاع: نصف الناخبين يتوقعون ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الامريكية خلال يوم او يومين

2020/10/15 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف استطلاع جديد لمركز بيو الامريكي للابحاث ، الخميس، أن نصف الناخبين المسجلين فقط في الولايات المتحدة يتوقعون معرفة نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في غضون “يوم أو يومين” من يوم الانتخابات .ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الاستطلاع قوله إن ” انصار ترامب وبايدن منقسمون بشدة بشأن عدة جوانب من الانتخابات وعملية التصويت، حيث انهم مختلفون بشان ما إذا كان سيتضح من فاز في الانتخابات حتى بعد فرز جميع الأصوات ، ولديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا حول تأثير جائحة فايروس كورونا على سلامة التصويت في انتخابات تشرين الثاني المقبل”.واضاف أن ” ثلاثة أرباع الناخبين المسجلين الذين يؤيدون بايدن حوالي 76 بالمائة قالوا إنهم واثقون من أن البلاد ستعرف من فاز في الانتخابات بعد فرز جميع الأصوات ، فيما قال 55 بالمائة فقط من انصار ترامب الشيء نفسه ، وايد 33 بالمائة من انصار بايدن إنهم واثقون جدًا من أنه سيكون هناك فائز واضح بعد فرز جميع الأصوات ، مقارنة بـ 13 في المائة فقط من مؤيدي ترامب”.وتابع أن ” اكثر من نصف مؤيدي ترامب حوالي 53 بالمائة ايدوا ان فايروس كورونا لن ينتشر بالحضور الشخصي لاماكن الاقتراع فيما ايد ذلك فقط 17 بالمائة من انصار بايدن ولذا فان من المرجح ان يقوم اكثر من نصف انصار ترامب بالحضور شخصيا للتصويت مقارنة بـ 20 بالمائة فقط من انصار بايدن حيث يقول معظمهم انهم سيصوتون غيابيا او عن طريق البريد “.ووجد الاستطلاع أيضًا أن الناخبين أقل ثقة مما كانوا عليه في عام 2018 في أن الانتخابات في الولايات المتحدة ستتم بشكل جيد، وقد جاء معظم هذا التغيير من الناخبين الذين دعموا المرشحين الجمهوريين آنذاك وترامب الذي قدم بشكل متكرر ادعاءات كاذبة حول بطاقات الاقتراع المزورة عبر البريد”.



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